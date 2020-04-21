Как самостоятельное окрашивание звезд может навредить их волосам
Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров объясняет, чем могут быть опасны эксперименты в домашних условиях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gregor Fischer, 5-tv.ru
В режиме самоизоляции очень тяжело ухаживать за собой. Многие из нас привыкли посещать салоны красоты и доверять свои волосы, ногти и брови профессионалам. Однако из-за веденного режима самоизоляции сделать сейчас это невозможно, и большинство девушек, а также звезд решаются на эксперименты в домашних условиях. Они самостоятельно делают маникюр, педикюр и сами красят себе волосы.
Например, Лолита Милявская решила подкрасить себе отросшие корни и закрасить седину. Так как у певицы темный оттенок волос, то это не вызвало особых сложностей, и артистка осталась довольна результатом.
«Я все-таки себя покрасила! И, по-моему, неплохо. Правда, чуть пострадала белая прядь, но я же не профессионал. Она стала немножечко сероватой. Да и бог с ней!» — поделилась Лолита.
Намного сложнее было Марии Погребняк — девушка решила самостоятельно осветлить себе корни. В домашних условиях сделать это качественно — высший пилотаж. Девушка снимала в сторис в Instagram все этапы окрашивания. В какой-то момент Мария забеспокоилась, что останется лысой, но не остановилась и решила закончить начатое.
«Психанула и перекрасила сама себя! Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то еще перекрасить», — написала Погребняк в своем Instagram, опубликовав видео.
Решилась на эксперимент и 59-летняя певица Екатерина Семенова. Она окрасилась в оттенок «красное дерево». Артистка взяла у соседки краску, и сама выступила в роли парикмахера.
«Вот у меня теперь самоизоляционный цвет волос случился. Можете, девочки, следовать моему примеру. Пока карантин закончится, оно все уже смоется», — рассказала Екатерина.
Однако стилисты не советуют прибегать к окрашиванию самостоятельно. Это может привести к пагубным последствиям для волос.
Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров прокомментировал каждое из окрашиваний, о которых мы писали выше, рассказав, какие ошибки допустили звезды.
Если вы закрашиваете седину, как Лолита, то, по словам Дмитрия Азарова, нужно точно знать какой краситель брать: обязательно для седых волос и необходим также специальный оксид. Если корни темные, а длина светлее, то при смывании, краска с корней может попасть на оставшиеся волосы и в итоге получится не тот оттенок, который вы ожидали увидеть. Именно так и получилось у Лолиты.
Мария Погребняк окрасилась в тотальный блонд, используя, по мнению Дмитрия, либо порошок, либо осветляющий краситель. Чем это может обернуться? Если вы рискнете на осветление в домашних условиях и подберете не правильный оксид, то можете испортить структуру волос, которую будет уже не восстановить или очень легко навредить коже головы — останутся ожоги.
Что касается окрашивания Екатерины Семеновой, то здесь Дмитрий объясняет: если вы не добавите специальный краситель для уплотнения цвета, то у вас получатся яркие, горящие, «кукольные» корни, а длина будет более плотной и темной. Переход от корней к длине должен быть плавным, а окрашивание выглядеть качественно.
Так что лучше не прибегать к окрашиванию самостоятельно, а дождаться открытия салонов. Потому что, по словам колориста, вы можете нанести непоправимый вред своим волосам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы.
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