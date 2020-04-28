Видео: вулкан Эбеко на Курилах засыпал толстым слоем пепла город Северо-Курильск
Впервые его активность была зафиксирована осенью 2016 года.
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Фото, видео: Соцсети
Вулкан Эбеко накрыл слоем пепла город Северо-Курильск в Сахалинской области. Вулканологи зарегистрировали очередной выброс из кратера горы 28 апреля.
По данным ТАСС, пепловый выброс в населенном пункте начался в 09:10 по местному времени (01:10 по московскому) и закончился уже через три минуты.
Очевидцы опубликовали в сети многочисленные фото и видео, на которых видно — черная пыль накрыла буквально весь город: дороги, здания, дворы… Местный житель разместил кадры, на которых продемонстрировал, как пепел засыпал его автомобиль.
Высота вулкана Эбеко составляет более 1,1 тысячи метров. Он расположен на севере острова Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Впервые его активность была зафиксирована осенью 2016 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что извержение опасного вулкана Анак-Кракатау началось в Индонезии.
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