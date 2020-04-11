Извержение опасного вулкана Анак-Кракатау началось в Индонезии

Извержение всемирно известного вулкана Анак-Кракатау («Дитя Кракатау») началось в Индонезии. Он уже выбросил столб пепла и дыма, сообщает индонезийское издание The Jakarta Post.

В Центре по вулканической и геологической ликвидации последствий стихийных бедствий (PVMBG) Индонезии сообщили, что они зафиксировали два извержения. Первое произошло 10 апреля примерно в 22:00 по местному времени (18:00 мск). Оно длилось чуть больше минуты, вызвав выброс пепла и дыма на высоту в 200 метров.

Второе извержение произошло полчаса спустя. В течение почти 40 минут Анак-Кракатау выбрасывал дым и пепел на высоту до 500 метров. Мониторинг PVMBG показал, что извержение продолжалось до утра 11 апреля.

«Существует потенциальная опасность от текущей активности Анак-Кракатау. Возможны всплески лавы, лавовые потоки и проливные дожди в радиусе двух километров вокруг кратера», — сообщили ученые.

Анак-Кракатау — необитаемый вулканический остров в Индонезии, который образовался в конце XIX века. Это произошло в результате мощного землетрясения, разделившего некогда один остров на четыре маленьких. Поэтому вулкан и начали называть «Дитя Кракатау». Со дня своего рождения он пережил пять основных извержений.

Как сообщал 5-tv.ru, в прошлый раз Анак-Кракатау проявил активность в декабре 2018 года. Это вызвало цунами высотой около 100-150 метров. По мере продвижения размер волн стремительно уменьшался. До населенного побережья Индонезии дошли волны высотой около 10 метров. Жертвами цунами стали более 430 человек; 40 тысяч индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома.