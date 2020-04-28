На Алтае нашли тела юноши и девушки, которых искали с января

Тела пропавших молодых людей в Алтайском крае обнаружены в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Подросток 15 лет Дмитрий Д. и девушка 18 лет Оксана Р. ушли из дома в Новоалтайске 7 января 2020 года. Об их местонахождении не было известно до недавнего времени. Четыре месяца полиция, следователи, волонтеры и местные жители не прекращали поиски пропавших. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц.

Криминалисты проводят комплекс экспертиз, чтобы установить причины смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточняет ТАСС, в середине января по подозрению в убийстве мальчика и девушки задержали мужчину. Он свел счеты с жизнью в отделе полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что масштабные поиски 13-летнего мальчика проходят в Тверской области.