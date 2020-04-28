На Алтае нашли тела юноши и девушки, которых искали с января
Следователи устанавливают причину смерти молодых людей. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Тела пропавших молодых людей в Алтайском крае обнаружены в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Подросток 15 лет Дмитрий Д. и девушка 18 лет Оксана Р. ушли из дома в Новоалтайске 7 января 2020 года. Об их местонахождении не было известно до недавнего времени. Четыре месяца полиция, следователи, волонтеры и местные жители не прекращали поиски пропавших. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц.
Криминалисты проводят комплекс экспертиз, чтобы установить причины смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.
Как уточняет ТАСС, в середине января по подозрению в убийстве мальчика и девушки задержали мужчину. Он свел счеты с жизнью в отделе полиции.
Ранее 5-tv.ru писал, что масштабные поиски 13-летнего мальчика проходят в Тверской области.
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