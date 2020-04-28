Предусматривается наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей и дисквалификации.

В России чиновников могут начать штрафовать за хамство

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Партия «Единая Россия» разработала законопроект, согласно которому чиновников в России могут начать штрафовать за хамство. Возможные поправки в административном кодексе предусматривают наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей и дисквалификации. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в эфире радио «Вести ФМ».

Соответствующие изменения планируют внести в уже существующую статью «Оскорбления». Таким образом, если хамским образом поведет себя человек, занимающий государственный или муниципальный пост во время выполнения своих должностных обязанностей, то его привлекут к административной ответственности.

«Здесь наказание следует совершенно отдельное — не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать», — заявил Хинштейн.

Инициативу уже поддержали в правительстве РФ, скоро законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее 5-tv.ru писал, почему представители власти грубят людям и как их будут «лечить».

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