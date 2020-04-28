Россияне стали вдвое больше звонить по телефону

По данным операторов связи, наибольший рост показали звонки в службы здравоохранения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

Россияне, находясь в режиме самоизоляции, стали вдвое чаще звонить по бесплатным телефонным номерам. К ним подключены горячие линии различных ведомств, службы такси, интернет-магазины, банки. Всего в России действует около 350 тысяч таких бесплатных для абонентов номеров.

По данным операторов связи, наибольший рост, в восемь раз, показали звонки в службы здравоохранения. В четыре раза увеличилось число телефонных обращений в интернет-магазины. Втрое — в транспортные компании и службы доставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи призывают не нарушать самоизоляцию.

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