Россияне стали вдвое больше звонить по телефону
По данным операторов связи, наибольший рост показали звонки в службы здравоохранения.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru
Россияне, находясь в режиме самоизоляции, стали вдвое чаще звонить по бесплатным телефонным номерам. К ним подключены горячие линии различных ведомств, службы такси, интернет-магазины, банки. Всего в России действует около 350 тысяч таких бесплатных для абонентов номеров.
По данным операторов связи, наибольший рост, в восемь раз, показали звонки в службы здравоохранения. В четыре раза увеличилось число телефонных обращений в интернет-магазины. Втрое — в транспортные компании и службы доставки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи призывают не нарушать самоизоляцию.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
31%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?