«Упоительная»: Деми Роуз поделилась фото в сексуальном пляжном платье, накинутом на голое тело

Британская Ким Кардашьян — модель Деми Роуз предалась ностальгии по своему шикарному отдыху в Испании. Девушка выложила фото в Instagram, где она сидит в сексуальном черном купальнике, демонстрирующем ее аппетитные формы, возле бассейна. Пейзаж дополняют водная гладь вдалеке и горы.

«Где бы я хотела быть…», — подписала фото Роуз.

Instagram @demirose

Подписчики восхитились красотой пейзажа и, конечно, не смогли умолчать по поводу внешнего вида модели. Они осыпали ее фигуру множеством комплиментов.

«Ох, я люблю Ибицу, замечательное место»;

«Ты выглядишь очень красиво, моя жизнь, моя богиня»;

«Королева красоты»;

«Замечательный вид, действительно хорошее фото», — прокомментировали пользователи.

За Instagram Деми следит большое количество людей. Причем по всей планете. В ее профиле можно найти комментарии на разных языках: испанском, французском, английском, чешском и, конечно, русском. Своими формами Роуз привлекает не только мужчин, но и женщин, которым также хочется восхищать лиц мужского пола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» покрасовалась в маленьком черном платье.