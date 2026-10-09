Пользователям запретили оскорблять нейросеть Claude

Компания Anthropic, занимающаяся разработкой новых технологий, обновила политику использования своих продуктов, в частности нейросети Claude. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

Уточняется, что речь идет про исключительные случаи необоснованной агрессии.

«Мы добавили запрет на постоянные и бессмысленные проявления грубого и жесткого отношения к нашим моделям», — сообщается там же.

При этом компания подчеркивает, что, например, оспаривание ответов чат-бота или проявления пользователями стандартного недовольства не будет никак наказываться.

В качестве мер пресечения Anthropic приводит завершение диалога с чат-ботом в одностороннем порядке.

Новая политика использования продуктов вступит в силу 12 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении советника президента России Елены Ямпольской. Она предложила создать единую нейросеть для сферы образования, которая «разгрузит» преподавателей и подарит им больше возможностей для непосредственной творческой работы с учениками.

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