По словам автора проекта Дмитрия Смирнова, на сегодняшний день идея воплощена только в виде эксиза.

Архитектор храма ВС РФ прокомментировал информацию о мозаике с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Мозаики с изображением президента России Владимира Путина скорее всего не будет в храме Вооруженных сил РФ. Об этом РЕН ТВ сообщил архитектор, автор проекта строящейся церкви Дмитрий Смирнов. По его словам, сейчас эта идея воплощена только в виде эскиза, и, по его мнению, так и останется на бумаге.

«Это такая тема. Художники ее выложили, но в реализацию это пока еще не пошло. То есть, это в виде эскиза было, и все. Я думаю, что нет», — заключил архитектор, отвечая на вопрос, будет ли утвержден эскиз.

По замыслу авторов, мозаика с российским лидером могла появиться в той части храма, куда прихожане попадать не будут. В настоящий момент художники работают над другим изображением — родами войск, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В основном оно выполнено из смальты, но есть и элементы из сусального золота.

После того, как набросок мозаики с портретом российского лидера попал в сеть, вокруг этой темы поднялась шумиха. Пресса писала, что в церкви будет композиция с сюжетом на тему присоединения Крыма к России в 2014 году. На ней могли быть запечатлены глава государства Владимир Путин, министр обороны страны Сергей Шойгу и простые крымчане.

Как писал 5-tv.ru, позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства в курсе этой идеи, и рассказал о его реакции на это предложение.

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