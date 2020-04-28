«Вижу душой»: экстрасенс рассказала, как помогает расследовать преступления
По ее словам, находить преступников она может с помощью дара видеть людей и их намерения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Сотрудники межведомственной рабочей группы рассказали о загадочном преступлении, расследовать которое стало возможным только благодаря дару штатного экстрасенса отдела Ольги Метелицы.
В деле фигурировала группировка неизвестных колдунов, которые с помощью потусторонней силы совершали страшные деяния. Способность видеть людей насквозь порой достается злоумышленникам, и это может привести к необратимым последствиям, рассказала экстрасенс.
«Мое дело — видеть скрытое и помочь в расследовании. Я вижу душой. Я вижу, что человек чувствует. Для меня это совершенно осязаемые вещи. И таких, как я, очень много. К сожалению. Одно дело показало, что, когда большая сила попадает не в те руки, это очень опасно», — сказала Метелица.
Но что за колдуны использовали свой дар во вред человечеству? И как следователям удалось их одолеть? Развязку сюжета смотрите в новых сериях детективного сериала «Свои», которые выходят с понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об успешной премьере новых серий детектива «Свои». Первая из них была посвящена загадочной истории, в которой замешаны карты Таро и хитроумный преступник, вызвавший на «бой» экстрасенса Метелицу.
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