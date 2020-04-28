«Такая прыгучая»: фигуристка Саша Трусова провела тренировку с собакой на руках
Подписчики испугались, не укачало ли песика.
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Фото, видео: Instagram @avtrusova
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров — 15-летняя Александра Трусова продемонстрировала подписчикам свои тренировки в самоизоляции. Причем занимается девушка не одна, а вместе с собакой. Саша выложила в своем Instagram видео, где она во дворе возле дома устроила импровизированные тренировки, используя тренажер и держа в руках своего пуделя Лану.
«Мотор. Начали!» — подписала видео Трусова.
Подписчики похвалили Сашу и поинтересовались, не укачало ли песика.
«Молодец, Сашенька! Чудесный ролик, вы с Ланой такие спортивные и веселые!»
«Лану там не укачало? Спасибо за хорошее настроение»;
«Мне кажется песель немного в шоке», — прокомментировали пользователи.
Фигурным катанием Саша начала заниматься в родном городе — Рязани. Позже вся семья переехала в Москву, где девушка попала в группу знаменитого тренера Этери Тутберидзе. Сейчас Александра Трусова считается одной из главных претенденток на золотые медали Зимних Олимпийских игр 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трусова показала, как отжимается с братьями на спине.
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