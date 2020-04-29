«Потрясающая женщина»: Ирина Круг восхитила фанатов элегантным образом

Королева русского шансона Ирина Круг не перестает восхищать фанатов своим внешним видом. Подписчики всегда отмечают красоту и элегантность певицы. Вот и сейчас Ирина в красивом черном платье с кружевными рукавами предстала перед подписчиками в Instagram.

«иринакруг», — коротко подписала певица и указала фотографа, сделавшего прекрасный снимок.

Instagram @irinakrug

Фанаты Ирины восхитились образом певицы и добавили, что она всегда очень точно подбирает наряды.

«Что ни платье, то я его уже хочу. Потрясающая женщина. Великолепные наряды. Мы вас очень любим»;

«Ирина, вы одна из немногих, кто с достоинством несет память своего мужа. Я всегда вами восхищаюсь»;

«Красивая, талантливая, умница!» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Круг сразила поклонников роскошным нарядом.