«Потрясающая женщина»: Ирина Круг восхитила фанатов элегантным образом
Вдова Михаила Круга в стильном платье очаровала подписчиков в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @irinakrug, @photo_isaevame
Королева русского шансона Ирина Круг не перестает восхищать фанатов своим внешним видом. Подписчики всегда отмечают красоту и элегантность певицы. Вот и сейчас Ирина в красивом черном платье с кружевными рукавами предстала перед подписчиками в Instagram.
«иринакруг», — коротко подписала певица и указала фотографа, сделавшего прекрасный снимок.
Фанаты Ирины восхитились образом певицы и добавили, что она всегда очень точно подбирает наряды.
«Что ни платье, то я его уже хочу. Потрясающая женщина. Великолепные наряды. Мы вас очень любим»;
«Ирина, вы одна из немногих, кто с достоинством несет память своего мужа. Я всегда вами восхищаюсь»;
«Красивая, талантливая, умница!» — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Круг сразила поклонников роскошным нарядом.
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