Артисты создали видеоклип, не выходя из дома.

Звезды шоу-бизнеса записали трогательную песню ко Дню работника скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Instagram @maxgalkinru

Звезды отечественного шоу-бизнеса записали трогательную и добрую песню в честь работников скорой помощи. В видеоролике, снятом в удаленном режиме, каждый артист спел несколько фраз.

В исполнении жизнеутверждающей композиции приняли участие Олег Газманов и его сын Родион, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Николай Басков, Игорь Николаев, Михаил Галустян, Эмин Агаларов и другие. Также поучаствовала телеведущая Екатерина Андреева, а разместил ролик Максим Галкин.

«Записали замечательную песню нашего талантливого друга Олега Газманова, здесь не только его слова и музыка, но и идея вместе спеть эту песню и посвятить ее всем, кто работает на скорой. Поздравляем всех работников скорой помощи с их днем! Ребята, спасибо вам! Здоровья! Вы на передовой всегда, а сейчас особенно! Мысленно с вами!» — пописал видео супруг Аллы Пугачевой.

 
 
 
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Записали замечательную песню нашего талантливого друга Олега Газманова, здесь не только его слова и музыка, но и идея вместе спеть эту песню и посвятить её всем, кто работает на Скорой. Поздравляем всех работников Скорой Помощи с их днём! Ребята, спасибо вам! Здоровья! Вы на передовой всегда, а сейчас особенно! Мысленно с вами! @oleggazmanov @m_galustyan @buinovofficial @nikolaibaskov @rodder13 @igor_nikolaev_music @eminofficial @syutkin_valeriy @maydanov_official @ekaterinaandreeva_official @sezhukov @maxgalkinru

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

В комментариях к посту подписчики Максима поблагодарили за такой позитив, назвав всех 12 участников съемок «любимыми звездами», которые сделали благое дело в поддержку врачей.

28 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин учредил День работника скорой помощи.

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