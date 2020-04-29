Личность натурщицы XVII века остается неизвестной.

Нидерландские ученые приблизились к разгадке тайны картины «Девушка с жемчужной сережкой»

Фото: Wikipedia.org

Нидерландские ученые продвинулись в исследовании картины «Девушка с жемчужной сережкой», созданной художником Яном Вермеером в 1665 году.

Искусствоведы из голландской галереи Маурицхёйс обнародовали результаты масштабного исследования полотна, пишет РИА Новости.

«Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка, — прокомментировала руководитель проекта Эбби Вандивере. — В чем-то это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна».

Тем не менее, в результате реставрационных работ на картине удалось увидеть ресницы девушки, а также складки зеленой ткани на заднем плане, а не просто темный фон. Это позволило специалистам понять, что образ героини шедевра — реальный, а не абстрактное изображение лица.

Интересный вывод получился и после анализа красок. Выяснилось, что Вермеер использовал для их создания такие составляющие, которые в XVII веке стоили дороже золота. Например, для создания белого цвета была нужна свинцовая руда, которую в то время привозили с севера Англии. Для красного цвета он использовал пигмент насекомых, которые обитают в Латинской Америке, а синий был сделан из полудрагоценного камня — афганского лазурита.

Жемчужина в ухе незнакомки скорее всего не была непосредственно на натурщице, так как у серьги отсутствует «контур и крючок, чтобы повесить», пояснила Вандивере.

«Девушка еще не рассказала, кто она. Но теперь мы знаем о ней немного больше. И, конечно же, это не конец нашего исследования», — заключила директор галереи Маурицхёйс Мартина Госелинк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоившие сотни тысяч рублей картинные рамы в Русском музее оценили в один рубль.

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