Стоившие сотни тысяч картинные рамы в Русском музее оценили в один рубль

Искусствоведы обеспокоены состоянием крупнейшего в стране собрания картинных рам.

Стало известно, что редкие экземпляры XVIII века, которые хранятся в Русском музее, после переучета оценили всего в один рубль. Тогда как на международных аукционах стоимость таких рам сотни тысяч. Тем временем, в самом музее заверили — ни один раритет не покинет фонды.

Зачастую, рама такое же произведение искусства, как и картина, которую она обрамляет. В данном случае изображение не сохранилось, зато 25 лет назад резная рама из бука сама стала основой частной коллекции. И сегодня она хранится под музейным стеклом и имеет уже собственную раму.

Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин с подробностями в репортаже.