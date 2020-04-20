Стоившие сотни тысяч картинные рамы в Русском музее оценили в один рубль
Состояние крупнейшего в России собрания картинных рам тут же обеспокоило профессионалов. Действительно ли им грозит опасность?
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Искусствоведы обеспокоены состоянием крупнейшего в стране собрания картинных рам.
Стало известно, что редкие экземпляры XVIII века, которые хранятся в Русском музее, после переучета оценили всего в один рубль. Тогда как на международных аукционах стоимость таких рам сотни тысяч. Тем временем, в самом музее заверили — ни один раритет не покинет фонды.
Зачастую, рама такое же произведение искусства, как и картина, которую она обрамляет. В данном случае изображение не сохранилось, зато 25 лет назад резная рама из бука сама стала основой частной коллекции. И сегодня она хранится под музейным стеклом и имеет уже собственную раму.
Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин с подробностями в репортаже.
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