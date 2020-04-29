Один человек спасся при пожаре под Петербургом, где погибли шесть детей
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрики.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Одному человеку удалось спастись от пожара в частном доме под Санкт-Петербургом, где погибли восемь человек, шестеро из которых — дети. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в загоревшемся доме в Выборге находились девять человек: родители, шесть детей и их дядя. Последний сумел спастись во время пожара. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.
Собеседник агентства отметил, что все остальные члены семьи во время пожара спали. Возгорание произошло ночью, сообщение о нем поступило в МЧС в 1:30 по местному времени. По прибытию огнеборцами было установлено, что происходит горение одноэтажного дома площадью 120 квадратных метров. Через полтора часа огонь удалось ликвидировать.
В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух взрослых 32-летней Юлии Ш. и 36-летнего Дениса Ш., а также их шестерых детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц. Остальным детям было шесть, три, два и один год.
«Семья была поставлена на учет как неблагополучная в 2018 году после того, как из школы поступила информация, что мать должным образом не осуществляет родительские обязанности», — утверждает источник.
По предварительным данным, пожар произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электрики.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры сгоревшего дома под Петербургом, где погибли шесть детей.
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