Кадры сгоревшего дома под Петербургом, где погибли шесть детей
Жертвами пожара в Выборгском районе также стали двое взрослых.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Шесть детей погибли в пожаре под Санкт-Петербургом. Возгорание произошло в частном жилом доме.
Трагедия случилась на улице Малая водяная в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило в 1:30 по местному времени.
К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что происходит горение одноэтажного дома площадью 120 квадратных метров. Через полтора часа огонь удалось ликвидировать.
Жертвами пожара в частном дома в Ленинградской области стали шесть детей и двое взрослых. По некоторым данным, семья была неблагополучной.
В настоящий момент ведется разбор завалов. В тушении пожара были задействованы 46 человек личного состава и 19 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на частной лесопилке в Новгородской области.
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