Кадры сгоревшего дома под Петербургом, где погибли шесть детей

Шесть детей погибли в пожаре под Санкт-Петербургом. Возгорание произошло в частном жилом доме.

Трагедия случилась на улице Малая водяная в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило в 1:30 по местному времени.

К месту вызова немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что происходит горение одноэтажного дома площадью 120 квадратных метров. Через полтора часа огонь удалось ликвидировать.

Жертвами пожара в частном дома в Ленинградской области стали шесть детей и двое взрослых. По некоторым данным, семья была неблагополучной.

В настоящий момент ведется разбор завалов. В тушении пожара были задействованы 46 человек личного состава и 19 единиц техники.

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