СК выехал на место предполагаемого поджога леса, в котором подозревают иркутских чиновников

Сотрудники Следственного комитета, полицейские и прокурор города Усть-Кута в Иркутской области выехали на место возможного поджога в лесном массиве, в котором местные жители подозревают чиновников районной администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас к месту происшествия направляется прокурор города Усть-Кута, сотрудники полиции и СК. Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге», — рассказала пресс-секретарь прокуратуры по региону Ирина Щербакова.

28 апреля очевидцы сообщили в полицию о возгорании травы около лесополосы в частных угодьях. Пожар ликвидировали, а местные жители задержали на месте происшествия трех представителей районной администрации, заподозрив их в намеренном поджоге. По данным РЕН ТВ, те приплыли в тайгу на лодке, груженной канистрами с бензином.

Тем временем, в администрации Усть-Кутского района Иркутской области заявили о том, что несколько чиновников пропали после выезда на обследование горящих участков леса и не выходят на связь.

Местные власти подозревают, что глава города Усть-Кута Александр Душин удерживает сотрудников районной администрации силой. По некоторым данным, участок, на котором задержали чиновников, принадлежит Душину.

СУ Следственного комитета по региону по данному факту проводится проверка. Известно, что правоохранители устанавливают причастность к поджогу одного из чиновников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иркутской области горит лесоперерабатывающее предприятие.