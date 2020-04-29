Стали известны новые подробности пожара в Выборге Ленинградской области, где погибла семья из восьми человек, шестеро из которых — дети.

Жертвами чудовищной трагедии стали 32-летняя Юлия Ш. и 36-летний Денис Ш., а также шестеро детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц. Остальным детям было шесть, три, два и один год.

Друг погибшего Павел утверждает, что его приятель вел нормальный образ жизни: всегда работал, воспитывал детей и поддерживал в доме порядок. Однако, иногда выпивал.

«Нормальный дом был, у него ремонт был сделан, вода, свет есть. Как сказать выпивает? Сейчас полстраны выпивает. Нормально работал. Пять детей, на что ты будешь пить? Самому бы что-то пожрать, да их накормить, жена еще тут…», — сказал он.

Павел предположил, что возгорание могло произойти из-за неосторожного курения. Такой же версии придерживается и экс-супруга погибшего. Она рассказала, что накануне у него было день рождения, и он мог уснуть с сигаретой.

По словам бывшей жены Дениса, у него есть старшая дочь от первого брака, которая живет в Южном поселке с бабушкой. Всего у умерших супругов было пять общих детей, еще две дочки у Юлии были от другого мужчины.

Трагедия произошла на улице Малая Водяная города Выборга Ленинградской области. Подробнее о произошедшем рассказал начальник ГУ МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

«Сегодня поступило сообщение о пожаре. К месту были направлены пожарные отряды. В 01:31 было установлено, что происходит горение одноэтажного каркасно-щитового с мансардой дома. Пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. В 2:51 была объявлена ликвидация открытого горения, приступили к работе по разборке завалов», — сообщил он.

По предварительным данным, пожар произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж. Еще одной возможной причиной возгорания могла стать неисправность электрики. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры сгоревшего дома под Петербургом, где погибли шесть детей.