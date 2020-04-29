Новые подробности жуткого пожара под Петербургом, где погибла семья из 8 человек
Накануне у отца семейства был день рождения. Знакомые предполагают, что он мог уснуть с сигаретой.
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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_interesting; МЧС РФ
Стали известны новые подробности пожара в Выборге Ленинградской области, где погибла семья из восьми человек, шестеро из которых — дети.
Жертвами чудовищной трагедии стали 32-летняя Юлия Ш. и 36-летний Денис Ш., а также шестеро детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц. Остальным детям было шесть, три, два и один год.
Друг погибшего Павел утверждает, что его приятель вел нормальный образ жизни: всегда работал, воспитывал детей и поддерживал в доме порядок. Однако, иногда выпивал.
«Нормальный дом был, у него ремонт был сделан, вода, свет есть. Как сказать выпивает? Сейчас полстраны выпивает. Нормально работал. Пять детей, на что ты будешь пить? Самому бы что-то пожрать, да их накормить, жена еще тут…», — сказал он.
Павел предположил, что возгорание могло произойти из-за неосторожного курения. Такой же версии придерживается и экс-супруга погибшего. Она рассказала, что накануне у него было день рождения, и он мог уснуть с сигаретой.
По словам бывшей жены Дениса, у него есть старшая дочь от первого брака, которая живет в Южном поселке с бабушкой. Всего у умерших супругов было пять общих детей, еще две дочки у Юлии были от другого мужчины.
Трагедия произошла на улице Малая Водяная города Выборга Ленинградской области. Подробнее о произошедшем рассказал начальник ГУ МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.
«Сегодня поступило сообщение о пожаре. К месту были направлены пожарные отряды. В 01:31 было установлено, что происходит горение одноэтажного каркасно-щитового с мансардой дома. Пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. В 2:51 была объявлена ликвидация открытого горения, приступили к работе по разборке завалов», — сообщил он.
По предварительным данным, пожар произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж. Еще одной возможной причиной возгорания могла стать неисправность электрики. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры сгоревшего дома под Петербургом, где погибли шесть детей.
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