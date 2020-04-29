ТОП-4 женщин по знаку зодиака, способных променять любовь на богатство

Астрологи уверяют, что представительницы четырех знаков зодиака больше других склонны к алчности и стараются выбирать себе богатых ухажеров. В погоне за красивой жизнью эти женщины не остановятся ни перед чем, пишет портал Uznayvse.ru.

Телец

Рожденная под этим созвездием девушка готова делить с любимым человекам трудности небогатой жизни. Но надолго ее не хватит. Через несколько лет она может понять, что перемен ждать не стоит, и отправиться на поиски обеспеченного мужчины. Земная леди успокоится, когда заблистает в бриллиантах и нарядах от-кутюр.

Близнецы

Представительница этого знака склонна мечтать о принце и не упустит шанс его захомутать, когда тот появится на горизонте. Если к тому моменту у нее будет постоянный спутник жизни и дети, ей предстоит сделать нелегкий выбор. И, скорее всего, она выберет принца. Обретет ли она с ним счастье и сможет ли стать для него той единственной — отдельный вопрос.

Скорпион

Девушка-Скорпион рождается для красивой жизни и при желании легко ее получает. Если не от нынешнего мужа, то от будущего. Дорогие рестораны, бутики и курорты кружат ей голову. А все, что остается в прошлой жизни, включая супруга-неудачника, она с той же легкостью забывает. Но и богатый избранник вряд ли надолго окажется в выигрыше. Скорее всего, с годами она найдет ему более выгодную замену.

Водолей

Прекрасной женщине впору купаться в роскоши, а не стоять у плиты и стирать носки. Так полагает чаровница, рожденная под знаком Водолея. Не исключено, что рано или поздно она устанет от нытья мужа со скромным заработком, а заодно и от детей, и променяет семью на богатого любовника. Купаясь в золоте, она распрощается со всеми, кто ее любит. Лишь годы отрезвят ее и расставят все по местам.

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