Главным правилом для всех больных остается соблюдение режима карантина, подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве объяснили, что делать при бессимптомном течении коронавируса

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

В Минздраве РФ рассказали, как лечить коронавирус при бессимптомном протекании болезни. В ведомстве подчеркнули, что таким пациентам необходимо строго соблюдать режим карантина, но в госпитализации они не нуждаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснения ведомства.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — заявили в Минздраве.

К 29 апреля в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 972 — с летальным исходом. Выздоровели 10 286 пациентов с COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный санитарный врач в Петербурге рассказала, сколько заразившихся коронавирусом петербуржцев переносят его без симптомов. При этом она подчеркнула, что нельзя проецировать статистику по бессимптомным больным COVID-19 на все население города.

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