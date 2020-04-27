Половина заразившихся коронавирусом петербуржцев переносят его без симптомов

Около половины жителей Санкт-Петербурга, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, переносят болезнь без симптомов. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Северной столице Наталия Башкетова.

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге заболели новым коронавирусом 3238 человек, выздоровели за период пандемии 518 человек. Из этих 3238 больных половина болеет в бессимптомной форме, то есть половина от числа заболевших с подтвержденным коронавирусом», — цитирует ее Интерфакс.

Башкетова подчеркнула, что нельзя проецировать эту статистику на все население Петербурга. По ее словам, перед этим нужно провести поголовное тестирование горожан. Тогда же можно будет сделать вывод относительно коллективного иммунитета. На данный момент на COVID-19 обследованы только 200 тысяч горожан из примерно пяти миллионов.

«Новая коронавирусная инфекция является воздушно-капельной, и единственный путь передачи — воздушно-капельный. Как следствие, из этих путей передачи и выработаны все рекомендации Роспотребнадзора — это соблюдение дистанции в полтора-два метра, ношение масок, исключение дотрагивания до лица. Поскольку вирус устойчив во внешней среде, необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы», — перечислила главные меры предосторожности главный санитарный врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, куда можно будет отправиться жителям Санкт-Петербурга на майские праздники в связи с пандемией коронавируса. При поездке придется выполнить ряд условий.

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