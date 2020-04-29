После развода с Евгением Петросяном артистка с головой ушла в работу.

Представитель Елены Степаненко прокомментировал слухи о ее молодом любовнике

Фото: Instagram @esheneve4er

Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном стала ведущей авторского шоу «Еще не вечер», в котором якобы ищет жениха. Эта новость породила множество слухов о личной жизни 67-летней звезды юмористической сцены. Поговаривали даже, что она завела молодого любовника по аналогии с бывшим мужем, который якобы крутит роман с юной помощницей.

Представитель артистки опроверг эти слухи, пишет сайт KP.RU. По его словам, Степаненко бережно относится к теме отношений и не намерена легкомысленно бросаться в омут с головой.

«Знаете, еще с периода развода начались эти вбросы, что якобы у Елены Григорьевны есть некий тайный возлюбленный. Однако все это чистый воды вымысел. В зрелом возрасте резкие встряски и кардинальные перемены вообще довольно опасны», — заметил помощник артистки.

По его словам, Степаненко была венчана с Петросяном, и эти узы остались нетронутыми. Как набожный человек она не допускает мысли о развенчании. Сейчас юмористка активно занимается работой. Кроме того, есть мнение, что слух о романе ведущей был запущен намеренно, чтобы подогреть интерес аудитории к ее новому проекту.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Степаненко Евгений Петросян пообещал посмотреть ее новое шоу.

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