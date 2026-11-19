Актрису Зепюр Брутян заподозрили во второй беременности

Актриса Зепюр Брутян оказалась в центре обсуждений после появления нового видео в сети. Пользователи обратили внимание на округлившийся живот актрисы и предположили, что она может ждать второго ребенка от супруга, звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного.

На кадрах артистка спускается по белой мраморной лестнице в кожаной юбке и облегающем лонгсливе, поверх которого накинула бомбер. Однако даже свободная верхняя одежда не скрыла заметных изменений фигуры, которые и привлекли внимание поклонников.

«Большой животик у Зепюр Брутян. Ждем, когда актриса и Павел Прилучный объявят о беременности», — комментируют пользователи в сети.

Сама актриса пока не сообщала о возможном интересном положении. Тем не менее публика уже обсуждает вероятность появления еще одного наследника в звездной семье.

От романа до семейной жизни

После развода с Агатой Муцениеце Прилучному приписывали отношения с Мирославой Карпович, однако его избранницей стала Зепюр Брутян.

Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке». Общая работа сблизила их, а спустя некоторое время отношения переросли в роман. В августе 2022 года пара сыграла свадьбу, а весной 2023-го у супругов родился сын Микаэль.

«Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», — рассказывал артист, рассуждая о семейной жизни.

Рождение сына стало для пары важным событием, а сам актер называл беременность супруги лучшим подарком. Теперь поклонники предполагают, что семья может готовиться к следующему пополнению.

Армянские корни и путь к сцене

Зепюр Брутян родилась в армянском городе Эчмиадзине. Ее имя переводится как «бриз». Девочка росла в многодетной семье, где мама Гаянэ преподавала хореографию и прививала детям любовь к искусству. После окончания школы она поступила в Высшую школу сценических искусств.

Позже артистка появилась в сериалах «В клетке», «Бихэппи», «Три капитана» и «Последний аксель». В 2024 году супруги вновь встретились на съемочной площадке комедии «Неприличные гости».

Пока слухи о второй беременности Брутян остаются предметом обсуждения поклонников. Супруги не спешат раскрывать подробности личной жизни.

Павел Прилучный признавался, что счастлив в браке с Брутян. Супруги регулярно устраивают друг другу сюрпризы и романтические вечера, а рождение сына нисколько не лишило отношения романтики.

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