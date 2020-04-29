«Национальная Медиа Группа» запускает особый социальный проект «#немаловажный» по поддержке малого и среднего бизнеса. На всех информационных ресурсах холдинга, в том числе в эфире Пятого канала, будут размещать ролики предпринимателей с их рассказом о своих достижениях, товарах — мыслях, ценностях о чем угодно.

Это бесплатно, благодаря НМГ и партнеру, банку «Открытие». Первые видеообращения Георгий Гривенный уже увидел и понял, почему такая помощь важна.

Владимир Волошок говорит: казалось бы еще вчера был у себя в Магнитогорске одним из самых успешных производителей и продавцов обуви, а сейчас уверенно «стоять на ногах» его бизнес уже не может. Выручка упала до нуля, магазины закрыты, интернет-торговля только набирает обороты. Как дать знать клиентам, что его бизнес жив и готов порадовать обновками? Ответ он попытался найти, записав видеобращение с рассказом о своем деле и выложив его в Instagram на страничке с хэштегом «немаловажный». Это — акция «Национальной Медиа Группы», решившей поддержать малый и средний бизнес в сложной ситуации.

«Хорошая помощь для предпринимателей, у которых нет выручки, нет прибыли. В очередной раз напомнить о себе, о российских производителях, о том, что мы живы, для нашего клиента сегодня это актуально», — говорит генеральный директор компании-производителя обуви Владимир Волошок.

Короткий видеорассказ: о себе и своем бизнесе, проблемы и пути их решения, продукция и способ доставки до потребителя, а еще, конечно же, оптимизм, стойкость духа и креативность даже в кризисные дни.

Малому и среднему бизнесу сейчас очень нужна поддержка. И не только от государства.

«"Национальная Медиа Группа» — это лидирующий медиахолдинг. Мы видим, в какой сложной ситуации оказались предприниматели по всей стране и чувствуем социальную ответственность, необходимость им помочь своими ресурсами. Представители малого и среднего бизнеса — это важнейшая часть экономики России, при этом за каждым бизнесом стоят реальные люди, истории, семьи, которые нуждаются в национальной поддержке. Главная цель проекта «Немаловажный» — помочь им пережить этот трудный период и восстановиться как можно быстрее», — пояснила генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Каролина Соколова.

До конца мая этим видеовизиткам дадут «зеленый свет» в эфире всех каналов «Национальной Медиа Группы». РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Dомашний, «Че», СТС Lovе будут каждый день нет, не «рекламировать», а, по сути, бросать «спасательный круг» пострадавшему бизнесу, пытаясь соединить его с покупателями по ту сторону экрана.

Кроме того, предприниматели смогут продвинуть свои товары и услуги на digital-ресурсах холдинга, и, конечно, в официальном аккаунте проекта @nemalovazhny в Instagram.

Банк «Открытие» стал первым финансовым партнером акции с хэштегом «Немаловажный».

«Банк помогает тем, кто не останавливается и идет дальше. Тем, кто не принимает и предпринимает. Таким „непринимателям“ мы даем возможность заявить о себе в эфире и помогаем с рекламой бизнеса», — пояснила президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Елена Махота из Москвы недавно открыла сеть салонов красоты, но теперь они закрылись из-за вируса и кризиса. Но она не унывает и ищет как дойти до клиентов, причем «дойти» в прямом смысле. Вместе с мужем сейчас работают и курьером, и администратором, и закупщиком. Именно таких в банке «Открытие» и называют «неприниматели тяжелых обстоятельств».

Стендап-комик и актер Александр Незлобин сам называет себя «малым бизнесом». Но его гастроли и съемки проектов мало пострадали, а вот вокруг ситуация куда более печальная. Но с помощью проекта «Немаловажный» бизнесмены тоже могут стать «звездами» непокоренного вирусом бизнеса.

«Я вижу, что очень много малого бизнеса пострадало, и, во-первых, мне кажется, это — психологическая поддержка. Они понимают, что о них думает не только правительство, а еще кто-то вокруг, и бизнесмены тоже. Мы все понимаем, что малый бизнес и средний — это залог „среднего класса“», — утверждает актер, стендап-комик Александр Незлобин.

Своим подписчикам и поклонникам звезды эфира и блогеры рекомендуют: купи еду с доставкой на дом в любимой кафешке, закажи новую пару обуви любимого производителя в интернет-магазине — так мы поможем. А еще акция с хэштегом «Немаловажный».

Все вместе должно помочь «остаться в живых» бизнесу, который пусть и называется «малым» и средним», зато для всех нас является очень «немаловажным».