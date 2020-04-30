Жителям Петербурга рекомендуют носить маски в общественных местах
Обязательный масочный режим введен в 13 регионах России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru
Петербургу прописан масочный режим. Постановление о продлении режима самоизоляция до 12 мая опубликовано на официальном сайте городского правительства. В том числе и мера с масками, она носит рекомендательный характер.
Предполагается, что уже с четверга, 30 апреля, сознательные петербуржцы будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на улицах и в общественных местах — в транспорте, в магазинах, в аптеках. Подчеркивается — можно использовать самодельные средства защиты.
Тот же документ предполагает настоящую майскую «дачную амнистию», в том числе для пенсионеров: им разрешен выезд на дачу. Даже тем, кто старше 65 лет. Сейчас они обязаны соблюдать режим самоизоляции и находиться дома.
Но с 30 апреля по 12 мая для них восстановят льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный в электричках Ленинградской области. Где, кстати, также предписано носить средства индивидуальной защиты, но на объектах торговли.
Обязательный масочный режим объявлен в последние дни апреля в 13 российских регионах: Калужской, Новосибирской, Челябинской, Орловской областях, в Приморском крае и Якутии.
Власти Новосибирска подчеркнули: масок хватит на всех. В аптечные сети их поступило уже полтора миллиона штук, в ближайшее время ожидается еще. А в Орловской области власти обещают, что будут выдавать индивидуальные средства защиты бесплатно. В Свердловской области маски планируют ввести на Первомай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Петербурга продлили действие мер по борьбе с коронавирусом.
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