Певица, несмотря на то, что уже лежала в кровати, согласилась пойти на уступку любимому супругу.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин в очередной раз доказал, что популярные селебрити — тоже люди. Поздним вечером знаменитый продюсер заставил свою звездную супругу — певицу Валерию — вылезти из теплой и уютной кроватки и… приготовить ему покушать!

Несмотря на то, что звезда покорно согласилась на уговоры мужа, она еще долго «отчитывала» Иосифа за то, что тот совсем несамостоятелен. Явно намекая, что более не намерена жертвовать комфортом ради сиюминутных желаний горячо любимого супруга. Кухонные баталии Пригожин заснял на видео, которое позже опубликовал в Instagram.

«Голод берет свое. Хоть мне и стыдно перед Лерочкой, но я так вкусно не могу даже салат приготовить», — подписал пост музыкальный продюсер, как бы оправдываясь перед женой.

Instagram @prigozhin_iosif

Фолловеров знаменитой семьи такая драма изрядно повеселила. Кто-то признался, что и не ожидал от селебрити таких «разборок», ведь они на публике — идеальная пара. Другие же фанаты обрадовались такому честному и домашнему ролику. Ведь это значит, что и заслуженные артисты — «обычные люди со своими тараканами в голове».

«Любимые наши, вы просто супер!»

«Такие смешные и милые! Счастья вам!»

«Такая шикарная, когда она злится!» — откликнулись в комментариях поклонники.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Иосиф Пригожин в водолазной маске насмешил супругу Валерию.

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