«Из аптеки парень пришел»: Пригожин в водолазной маске насмешил Валерию — видео
Знаменитый продюсер приобрел оригинальное обмундирование.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия выложила в свой профиль Instagram забавное видео с участием своего супруга. Иосиф только вернулся из аптеки и, видимо, закупился там различными средствами для того, чтобы уберечься от коронавируса. Пригожин заодно приобрел и водолазную маску, в которой его и застала Валерия. В руках он держал тепловизор.
«Вы должны это видеть. Из аптеки парень пришел. Температуру мерит в очках», — смеется Валерия.
«36,7 — это нормально?» — спрашивает Пригожин.
«Конечно, шикарно», — отвечает певица.
«Как тебе очки?» — интересуется ее муж.
«Мы как подводники», — заключает Валерия.
Внешний вид супруга очень позабавил певицу, в течение всего ролика она не перестает смеяться.
«Захожу на кухню, а там водолаз. Защита — наше все», — подписала видео Валерия.
Подписчиков позабавило видео, они поблагодарили певицу за полученный позитив.
«Какой смешной. Такие клевые вы. Такой градусник хочу теперь»;
«Браво Иосифу! Спасибо большое за позитив!»;
«Чем только не займешься на картине, и водолазом побываешь», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции.
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