Певица Валерия выложила в свой профиль Instagram забавное видео с участием своего супруга. Иосиф только вернулся из аптеки и, видимо, закупился там различными средствами для того, чтобы уберечься от коронавируса. Пригожин заодно приобрел и водолазную маску, в которой его и застала Валерия. В руках он держал тепловизор.

«Вы должны это видеть. Из аптеки парень пришел. Температуру мерит в очках», — смеется Валерия.

«36,7 — это нормально?» — спрашивает Пригожин.

«Конечно, шикарно», — отвечает певица.

«Как тебе очки?» — интересуется ее муж.

«Мы как подводники», — заключает Валерия.

Внешний вид супруга очень позабавил певицу, в течение всего ролика она не перестает смеяться.

«Захожу на кухню, а там водолаз. Защита — наше все», — подписала видео Валерия.

Instagram @valeriya

Подписчиков позабавило видео, они поблагодарили певицу за полученный позитив.

«Какой смешной. Такие клевые вы. Такой градусник хочу теперь»;

«Браво Иосифу! Спасибо большое за позитив!»;

«Чем только не займешься на картине, и водолазом побываешь», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции.