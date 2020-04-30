«Настоящая женщина»: дочь Пелагеи умилила юзеров макияжем из подручных средств
Знаменитая певица засняла на камеру преображение трехлетней малышки.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало» — гласит народная мудрость. Впрочем, в условиях самоизоляции она как никогда ранее актуальна.
Так, например, певица Пелагея позволяет своей любимой трехлетней дочке Таисье буквально все, начиная от дефиле в маминой одежде до уроков макияжа взрослой косметикой. Правда, нередко малышка путает карандаши и подводки с обычными фломастерами. Впрочем, такие «шедевры» ничуть не пугают звезду шоу-бизнеса. Наоборот, она даже гордится ими, регулярно выкладывая в сеть забавные домашние видео.
«Семья Пелагеи на самоизоляции. Утренний макияж водными фломастерами. Философский вывод. „Чего делать-то будем?“ — „Ни-че-го!“» — подписала очередной пост в Instagram певица.
Поклонники Пелагеи, увидев дочку звезды в необычном образе, растрогались до глубины души. Каждый из них не поленился сделать особенный комплимент Таисье и похвалить ее за стремление быть красивой даже сидя дома.
«Это просто чудо-ребенок. Прям настроение сразу поднялось!»
«Таисья — настоящая женщина! Даже на каникулах она при параде!»
«Пелагея, у вас замечательная малышка! Просто прелесть!» — вторили друг другу фолловеры звездной семьи.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает маленькая дочь певицы Пелагеи о ситуации с коронавирусом и самоизоляцией.
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