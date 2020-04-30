Как звезда «Игры престолов» перевоспитала супруга из-за «Гарри Поттера»

Американский певец, актер и танцор Джо Джонас в недавнем интервью рассказал любопытный случай с супругой Софи Тернер. Об этом пишет портал 7days.ru. Актриса прославилась благодаря роли Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра Престолов».

На момент начала их отношений Джонас не любил жар фэнтези и не смотрел ни одного фильма франшизы о Гарри Поттере, который страстно любила Тернер. По его словам, девушка поставила ему ультиматум: либо он посмотрит все картины об этом персонаже, либо она прекратит с ним встречаться. Актриса заявила категорично: если молодой человек хочет на ней жениться, он обязан охватить всю киновселенную по книгам Джоан Роулинг.

Джо покорился и выполнил условие. Со временем он полюбил фэнтези. В интервью он вспомнил, что вместе с женой они начали собирать конструкторы «Лего», посвященные этим фильмам, а заодно и «Властелину колец». Музыкант по сей день старается выполнять желания супруги. Тем более, что сейчас Софи вынашивает их ребенка. 1 мая в домашних условиях пара отметит годовщину свадьбы.

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