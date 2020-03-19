Звезда «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом
Печальной новостью о своей болезни актриса поделилась с фанатами в Instagram.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Игра престолов"
Британская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов», сообщила в Instagram печальное известие. Звезда заразилась коронавирусом, и теперь лечится от инфекции, отменив всю свою работу над проектами.
«Сейчас я в постели из-за этого (коронавируса ― Прим. ред.), и это нехорошо», — написала знаменитость.
Она призвала пользователей беречь себя и заботиться о своем здоровье.
Фолловеры поддержали Индиру, пожелали ей скорейшего выздоровления и призвали сохранять спокойствие и позитивный настрой.
«Выздоравливайте!»
«Не могу поверить своим глазам! Все обязательно будет хорошо!»
«Держитесь, мы с вами!» — подбадривали звезду фанаты.
Согласно последним данным, в Великобритании 2626 подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 104 человека от вируса скончались.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие звезды первыми подхватили коронавирусную инфекцию.
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