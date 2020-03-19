Звезда «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом

Британская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов», сообщила в Instagram печальное известие. Звезда заразилась коронавирусом, и теперь лечится от инфекции, отменив всю свою работу над проектами.

«Сейчас я в постели из-за этого (коронавируса ― Прим. ред.), и это нехорошо», — написала знаменитость.

Она призвала пользователей беречь себя и заботиться о своем здоровье.

Фолловеры поддержали Индиру, пожелали ей скорейшего выздоровления и призвали сохранять спокойствие и позитивный настрой.

Instagram @indypindy9

«Выздоравливайте!»

«Не могу поверить своим глазам! Все обязательно будет хорошо!»

«Держитесь, мы с вами!» — подбадривали звезду фанаты.

Согласно последним данным, в Великобритании 2626 подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 104 человека от вируса скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие звезды первыми подхватили коронавирусную инфекцию.