Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Представитель Кремля отметил, что самое сложное — поэтапный выход из режима изоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире международного русскоязычного телеканала предупредил о большом риске второй волны коронавируса.

«Риск очень большой возобновления, второй волны — можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — цитирует Дмитрия Пескова URA.RU.

Представитель Кремля подчеркнул, что в сложившейся ситуации самое сложное — поэтапный выход из режима ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения COVID-19. По словам Дмитрия Пескова, во всех странах придерживаются дифференцированных технологий.

«Для всех стран это самое сложное решение — поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Петербурга рекомендуют носить маски в общественных местах.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 апр
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России
30 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 30 апреля
30 апр
Песков: Россия избежала гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США
30 апр
В мире зарегистрировано 3 миллиона 170 тысяч случаев заражения COVID-19
29 апр
Еще 65 человек с диагнозом коронавирус умерли в Москве
29 апр
Названы сферы с наибольшим снижением зарплат из-за коронавируса
29 апр
РФ за два инкубационных периода ограничений сумела приостановить темп роста заболеваемости COVID
29 апр
«Рост заболеваемости снизился»: Попова рассказала, при каких условиях россияне смогут быстрее вернуться к обычной жизни
29 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 29 апреля
29 апр
Лавров: Главное —победить пандемию, а потом расследовать причины ее возникновения

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:53
Как избежать очередей из неотложек в связи с пандемией придумали в Петербурге
8:44
Милые бранятся — только тешатся: Пригожин заставил Валерию готовить среди ночи салат
8:37
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
8:37
Российские школьники завершают учебный год дистанционно. Насколько такие занятия эффективны?
8:31
«Настоящая женщина»: дочь Пелагеи умилила юзеров макияжем из подручных средств
8:23
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Сейчас читают

ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Мужчины Ольги Бузовой: полный список

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок