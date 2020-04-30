Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире международного русскоязычного телеканала предупредил о большом риске второй волны коронавируса.

«Риск очень большой возобновления, второй волны — можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — цитирует Дмитрия Пескова URA.RU.

Представитель Кремля подчеркнул, что в сложившейся ситуации самое сложное — поэтапный выход из режима ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения COVID-19. По словам Дмитрия Пескова, во всех странах придерживаются дифференцированных технологий.

«Для всех стран это самое сложное решение — поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Петербурга рекомендуют носить маски в общественных местах.

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