Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Представитель Кремля отметил, что самое сложное — поэтапный выход из режима изоляции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире международного русскоязычного телеканала предупредил о большом риске второй волны коронавируса.
«Риск очень большой возобновления, второй волны — можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — цитирует Дмитрия Пескова URA.RU.
Представитель Кремля подчеркнул, что в сложившейся ситуации самое сложное — поэтапный выход из режима ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения COVID-19. По словам Дмитрия Пескова, во всех странах придерживаются дифференцированных технологий.
«Для всех стран это самое сложное решение — поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», — отметил Дмитрий Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителям Петербурга рекомендуют носить маски в общественных местах.
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