Осколок Луны выставили на аукцион за 2 миллиона фунтов стерлингов

Лунный камень весит 13,5 килограммов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rodolfo Buhrer; 5-tv.ru

Настоящий лунный камень выставлен на торги аукционного дома Christie's.

Это обломок скалы нашего спутника, упавший на землю много лет назад. Весит осколок 13 с половиной килограммов и считается пятым по величине среди найденных на земле подобных артефактов.

Лунные метеориты попадают в руки ученых крайне редко. Примерно один из тысячи долетевших до нашей планеты. Стартовая стоимость космического лота — два миллиона фунтов стерлингов.

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