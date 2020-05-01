Осколок Луны выставили на аукцион за 2 миллиона фунтов стерлингов

Настоящий лунный камень выставлен на торги аукционного дома Christie's.

Это обломок скалы нашего спутника, упавший на землю много лет назад. Весит осколок 13 с половиной килограммов и считается пятым по величине среди найденных на земле подобных артефактов.

Лунные метеориты попадают в руки ученых крайне редко. Примерно один из тысячи долетевших до нашей планеты. Стартовая стоимость космического лота — два миллиона фунтов стерлингов.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 необычных астероидов.