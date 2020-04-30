Стала известна возможная причина смерти мэра Ставрополя

Смерть мэра города Ставрополь Андрей Джатдоева никак не связана с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Как выяснилось, градоначальнику стало плохо в четверг утром, 30 апреля. По предварительным данным, он долгое время мучился от проблем с сердечно-сосудистой системой, которые и могли послужить причиной кончины. В числе прочего, рассматривается версия, что у Джатдоева внезапно оторвался тромб.

«Утром он общался с подчиненными по телефону, был полон сил, давал задания. Он собирался быть сегодня на рабочем месте, все было хорошо», — цитирует СМИ источник, знакомый с ситуацией.

Кончина мэра Ставрополя стала настоящей неожиданностью для всех. Градоначальнику было всего 57 лет. О случившейся трагедии 30 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким… Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города», — с горечью объявил глава края.

Андрей Джатдоев возглавлял администрацию Ставрополя с 2012 года. 31 октября 2016 года он был избран мэром города на пятилетний срок. За трудовые заслуги в 2019 году Джатдоеву присвоили звание «Героя труда Ставрополья».

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