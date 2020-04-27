Глава «Металлоинвеста» умер вскоре после раздачи сотрудникам 600 миллионов рублей

Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет от пневмонии. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина.

«Мне подтвердили данную информацию (о смерти Андрея Варичева от пневмонии — Прим. ред.) только что», — сказала Гурина.

Forbes немногим ранее писал со ссылкой на источники, что топ-менеджер скончался в одной из частных клиник в Москве днем 27 апреля. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за двусторонней пневмонии. Два теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали отрицательный результат.

Незадолго до смерти Варичев принял решение о выделении 600 миллионов рублей на поддержку сотрудников «Металлоинвеста». Сайт KP.RU сообщил 27 апреля, что каждый работник получил дополнительно по 10 тысяч рублей (до вычета НДФЛ).

«Важно помочь сотрудникам обеспечить свои семьи необходимыми средствами индивидуальной защиты и профилактики заболеваний. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, мы приняли решение о дополнительных выплатах», — объяснял решение о выделении денег глава «Металлоинвеста».

Андрей Варичев возглавлял управляющую компанию «Металлоинвест» в 2013 году, а работал в ней с 2006-го. «Металлоинвест» — один из крупнейших производителей железорудной продукции в мире. Он на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и партнеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу с подозрением на пневмонию попал 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. О состоянии мужчины ранее рассказал ветеран смешанных боевых искусств (ММА) и киноактер Олег Тактаров.