Зависимость от пластической хирургии китаянки Ву Сяочэнь сделала ее рекордсменкой по числу операций. К 30 годам девушка, известная сегодня в сети под именем Эбби, ложилась на операционный стол более 100 раз. За последние 15 лет она изменилась настолько, что помнит не менее пяти версий собственной внешности. Об этом пишет OddityCentral.

В детстве у Сяочэнь обнаружили аутоиммунное заболевание. Для его лечения потребовался курс стероидных гормонов. Одним из побочных эффектов препаратов стало стремительное увеличение веса девочки. Ву начала комплектовать по этому поводу. Чтобы помочь ей, мама отвела ее в клинику и оплатила липосакцию бедер. Увидев эффект от операции, подросток решила пойти дальше.

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В следующий раз она легла под нож хирурга для контурирования лица при помощи силиконовых имплантов. Так она добилась более угловатого облика. Девушка обрела уверенность в себе и поняла, что может привлекать внимание. К 16 годам Сяочэнь захотела поднять переносицу, вставить грудные импланты и сделать блефаропластику, чтобы ее глаза выглядели больше.

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С тех пор она регулярно продолжала ходить в пластические клиники. На все изменения Ву потратила больше четырех миллионов юаней или свыше 42 миллиона рублей. При этом далеко не все операции заканчивались для нее успешно. Порой девушке приходилось исправлять последствия неудачных процедур.

Постепенно Эбби превратилась в лицо пластической хирургии. Сегодня в Пекине у нее есть две собственные клинки. Она всячески продвигает их и пропагандирует медицинское изменение внешности. Хотя и отговаривает поклонников делать косметические операции в подростковом возрасте, как прежде делала она сама.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушка потратила три миллиона на пластику ради сходства с Ольгой Бузовой.