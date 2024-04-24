Климова о мужской косметологии: «Наконец-то обратили на себя внимание»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 38 0

Актриса Маруся Климова положительно относится к мужской косметологии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Мылодрама» имеет довольно широкие взгляды по этому вопросу.

Актриса Маруся Климова положительно относится к тому, чтобы мужчины делали различные бьюти-процедуры. Об этом звезда сериала «Мылодрама» заявила корреспонденту 5-tv.ru на пятом юбилейном форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2024».

Более того, артистка даже счастлива, что мужчины теперь не стыдятся заниматься собой, делают маникюр, педикюр, ходят на эпиляцию. Если кожа начинает увядать, то почему бы ее и не подколоть, ведь ничего зазорного в этом нет, считает Маруся.

«Я, наоборот, счастлива, что мужчины стали обращать на себя внимание», — говорит артистка.

При этом не нужно доводить до такого состояния, чтобы люди говорили: «Боже, зачем человек себя так испортил». Климова обозначила, что главное во всем — это баланс и эстетическая красота. Все, как и у женщин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина думает про пластические операции.

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