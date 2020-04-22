Двойник Бузовой: «Потратила три миллиона на пластику ради сходства со звездой»
Отчаянная фанатка не щадит ни денег, ни здоровья с целью добиться той же популярности, что есть у артистки.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, TikTok @ne_buzova86
Бессменная ведущая «Дома-2» Ольга Бузова несколько лет назад решила кардинально поменять свою жизнь и стала… певицей! Теперь разве что ленивый не упоминает ее имени: эту звезду знают и в России и даже заграницей.
Но это и не удивительно: сумев выбраться из депрессии после развода, сегодня она вселяет надежду и уверенность в себе всем женщинам мира. Завидуя успеху артистки, некоторые ее фолловеры готовы на любые жертвы, чтобы стать похожей на любимицу.
Так, например, известная в сети девушка-двойник Бузовой заявила: она потратила три миллиона рублей ради сходства со звездой.
«Мои хорошие, всем привет! Как вы видите, у меня сисечки чуть побольше, чем у Олечки Бузовой и поэтому я буду делать операцию. Чтобы быть идентичной как Олечка. И не выделяться!» — рассказала подписчикам в TikTok @ne_buzova86.
@ne_buzova86
@buzova86 ❤️и снова Операцию все ради тебя Оленька ☺️##бузова ##buzova ##бузоваlove ##бузоварулит ##бузоватоп ##ябузова ##мнебольшенебольно♬ оригинальный звук - ne_buzova86
Правда, одной пластической операцией отчаянная поклонница Ольги не ограничилась. Она переделала форму носа, разрез глаз и весь контур лица, не опасаясь осложнений после такого серьезного хирургического вмешательства.
«Я обещала — я сделала операцию под Ольгу Бузову! Но врачи говорят, что результат будет не совсем такой, как я хотела… Поэтому я собираю деньги на новую операцию, чтоб вернуться к своему старому лицу. Если я умру — похороните меня под звуки поцелуев!» — иронично заключила в одном из постов «дублерша»,
В комментариях подписчики девушки отговаривали ее от опрометчивых поступков, уверяя, что ни одна звезда не стоит жизни и здоровья человека.
«Зачем?! Чтобы восхищаться кумиром, необязательно быть на него похожим…»;
«У нее явно нет индивидуальности, раз она себя переделала под Бузову»;
«Хватит! Остановись! Не надо уродовать себя! Это же опасно!» — один за другим обращались к двойнику Бузовой пользователи сети.
Впрочем, их уговоры не подействовали. Недавно отчаянная фанатка певицы сообщила, что перенесла еще одну операцию. На сей раз девушке подрезали связки и удаляли кадык, чтобы «сделать» голос максимально похожим на данные Ольги Бузовой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой по десятибалльной шкале.
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