Волочкова продемонстрировала хруст своих костей после тренировки

Балерина выложила ролик в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Усердные тренировки Анастасии Волочковой помогают ей поддерживать профессиональную и физическую форму. Звезда никогда не бросает занятия балетом даже в домашних условиях. Для чего оборудовала в своем особняке огромный зал для репетиций. Подписчики балерины не раз наблюдали, как она выполняет в нем фирменные пируэты, батманы и, конечно, шпагаты.

Знаменитость делает на камеру многочисленные па с такой легкостью, что зрителям невдомек, какого труда оно стоит. На этот раз Волочкова решила намекнуть поклонникам в Instagram, что скрывается за ее работой. Для этого она выложила в сторис бессловесное видео под названием «послерепетиционный хруст». Сидящая напротив камеры Анастасия подается вперед и переносит массу тела на пальцы ног. Они сгибаются и хрустят так, что по залу разносится громкое эхо.

Instagram @volochkova_art

Увиденное и услышанное у кого-то может вызвать шок, а кого-то заставит зауважать звезду еще больше. 

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Волочковой угрожает судом Дане Борисовой за оскорбления балерины.

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