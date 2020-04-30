Мишустин сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19

Более полумиллиарда рублей выделит правительство на привлечение частных медучреждений к лечению больных коронавирусом. Акцент будет сделан на работу со старшим поколением.

Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров. Премьер также отметил, что малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов. Особое внимание уделят помощи системообразующим предприятиям, тем, от которых зависят целые отрасли. Правительство составило список, в который вошли более тысячи таких предприятий. Поддержат и строительные организации.

«По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков. Еще 30 миллиардов направим на решение проблем обманутых дольщиков», – сказал глава кабмина.

Правительство также выделит 15 миллиардов рублей на кредиты предприятиям, выпускающим товары для борьбы с коронавирусом.

Не останутся без поддержки и россияне, которые не могут вернуться из-за рубежа. Им направят дополнительные средства на оплату временного проживания, питания и продления виз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112