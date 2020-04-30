Мишустин сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19
Правительство выделит денежные средства предприятиям малого и среднего бизнеса, строительным организациям, частным медучреждениям. Помощь получат обманутые дольщики и россияне, остающиеся за рубежом.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Mauder; 5-tv.ru
Более полумиллиарда рублей выделит правительство на привлечение частных медучреждений к лечению больных коронавирусом. Акцент будет сделан на работу со старшим поколением.
Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров. Премьер также отметил, что малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов. Особое внимание уделят помощи системообразующим предприятиям, тем, от которых зависят целые отрасли. Правительство составило список, в который вошли более тысячи таких предприятий. Поддержат и строительные организации.
«По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков. Еще 30 миллиардов направим на решение проблем обманутых дольщиков», – сказал глава кабмина.
Правительство также выделит 15 миллиардов рублей на кредиты предприятиям, выпускающим товары для борьбы с коронавирусом.
Не останутся без поддержки и россияне, которые не могут вернуться из-за рубежа. Им направят дополнительные средства на оплату временного проживания, питания и продления виз.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
52%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?