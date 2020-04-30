Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию
Премьер-министр России обратился к гражданам страны с просьбой максимально серьезно отнестись к вводимым ограничениям.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, призвал россиян максимально серьезно отнестись к вводимым из-за COVID-19 ограничениям и последовательно соблюдать режим самоизоляции.
«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — обратился глава правительства к гражданам государства по видеосвязи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава кабмина доложил президенту РФ Владимиру Путину о положительном результате теста на коронавирус. Глава государства подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и. о. главы правительства вместо Михаила Мишустина.
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