Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, призвал россиян максимально серьезно отнестись к вводимым из-за COVID-19 ограничениям и последовательно соблюдать режим самоизоляции.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — обратился глава правительства к гражданам государства по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава кабмина доложил президенту РФ Владимиру Путину о положительном результате теста на коронавирус. Глава государства подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и. о. главы правительства вместо Михаила Мишустина.