Премьер-министр России обратился к гражданам страны с просьбой максимально серьезно отнестись к вводимым ограничениям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, призвал россиян максимально серьезно отнестись к вводимым из-за COVID-19 ограничениям и последовательно соблюдать режим самоизоляции.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — обратился глава правительства к гражданам государства по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава кабмина доложил президенту РФ Владимиру Путину о положительном результате теста на коронавирус. Глава государства подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и. о. главы правительства вместо Михаила Мишустина.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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