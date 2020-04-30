На своей странице в Instgram певица опубликовала видео со своей домашней тренировки.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия продемонстрировала подписчикам превосходную спортивную форму. В Instagram-сторис звезда выложила короткое видео со своей домашней тренировки, во время которой сделала довольно сложное физическое упражнение.

Артистка выполнила стойку на голове, при этом стараясь держать ноги максимально прямо. Теледива не уточнила, сколько она простояла в таком положении, однако для подписчиков было достаточно увидеть несколько секунд, чтобы поразиться силе воле и выдержке знаменитости.

Instagram @valeriya

Глядя на кадры, фанаты убедились, что безупречная фигура обусловлена не только сбалансированным рационом питания и генами. Немалую роль также играет самоконтроль исполнительницы, благодаря которому при любых обстоятельствах она находит способы поддерживать свое тело в форме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин заставил Валерию среди ночи готовить салат.

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