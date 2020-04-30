«Из прошлой жизни»: босая Арзамасова на берегу моря показала, как нужно радоваться жизни

Российская актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся ролью Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», поделилась архивным видео на своей странице в Instagram. На кадрах звезда бежит вдоль морского побережья босиком в нежно-банановом легком костюме. Пока ее волосы развеваются на ветру, знаменитость наслаждается лучами палящего солнца и брызгами волн. Арзамасова буквально искрится счастьем.

Наблюдать за такими радостными мгновениями из жизни артистки подписчикам было очень приятно. В комментариях они признались, что позитив и настроение Елизаветы им передались через экран, а ролик заставил улыбнуться.

Instagram @liza_arzamasova

«Какая же вы волшебная и очень жизнерадостная!»

«Прям из прошлой жизни!»

«Удивительная! Любим вас!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Елизавета Арзамасова теперь будет заниматься спортом в онлайн-режиме.