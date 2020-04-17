Актриса впервые будет заниматься спортом в онлайн-режиме.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала, что теперь будет заниматься спортом в онлайн-режиме. Из-за режима самоизоляции тренажерный зал, который девушка посещает на протяжении нескольких лет, закрылся, и тренеры стали вести тренировки в прямом эфире.

«Сегодня впервые попробую, что такое online тренировка. Уж не знаю, что у меня получится. У нас сейчас все онлайн-опыты впервые, но я уверена, что вы для себя много полезного и интересного увидите в этой тренировке, так как тренеры в клубе мега-профессиональные», — написала Лиза.

Instagram @liza_arzamasova

Она предложила подписчикам тоже присоединиться к трансляции, а потом обязательно выложить в сторис результат тренировки.

Подписчики отметили хорошую физическую форму актрисы и пообещали присоединиться к эфиру.

«Лиза, какая у тебя красивая фигурка»;

«Спортивная красотка»;

«Обязательно подключусь», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова рассказала о первом опыте макияжа.

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