Волонтеры «Мы вместе» оказали помощь более миллиону россиян в самоизоляции
Нуждающимся людям доставляют продукты и лекарства.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Волонтеры акции «Мы вместе» оказали помощь уже более чем одному миллиону нуждающихся в период борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с участниками этого движения, посвященной поддержке социально ориентированных организаций.
«На этой неделе мы перевалили за два миллиона звонков (по горячей линии — Прим.ред.). Более миллиону человек удалось оказать помощь, более половины из них — это доставка продуктов, лекарств, помощь малоимущим семьям бесплатными продуктами», — сказал Кузнецов.
Всероссийская акция «Мы вместе», одним из организаторов которой выступил ОНФ, была запущена в марте для оказания помощи в период ограничительных мер из-за борьбы с коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники социального проекта «Мы вместе» поддержали врачей двух больниц в Петербурге.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 30 апр
- «Зато красивая»: Анна Михалкова пожаловалась, что ее мозг «впал в спячку»
- 30 апр
- Клинические исследования вакцины от коронавируса в России начнутся в июле
- 30 апр
- В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
- 30 апр
- ВОЗ назвала условие окончания самоизоляции россиян
- 30 апр
- «Вместе дома! И не болеем!» — «Дорожное радио» запустило новую рубрику
- 30 апр
- Яндекс запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге
- 30 апр
- Песков допустил возможность выплаты прямой материальной помощи россиянам
- 30 апр
- Российская армия вступила в «бой» с коронавирусом
- 30 апр
- Грузовик с десятками тел обнаружили полицейские в Нью-Йорке
- 30 апр
- Почему летняя жара может быть опаснее коронавируса?
Читайте также
31%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?