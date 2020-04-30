Волонтеры акции «Мы вместе» оказали помощь уже более чем одному миллиону нуждающихся в период борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с участниками этого движения, посвященной поддержке социально ориентированных организаций.

«На этой неделе мы перевалили за два миллиона звонков (по горячей линии — Прим.ред.). Более миллиону человек удалось оказать помощь, более половины из них — это доставка продуктов, лекарств, помощь малоимущим семьям бесплатными продуктами», — сказал Кузнецов.

Всероссийская акция «Мы вместе», одним из организаторов которой выступил ОНФ, была запущена в марте для оказания помощи в период ограничительных мер из-за борьбы с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники социального проекта «Мы вместе» поддержали врачей двух больниц в Петербурге.

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