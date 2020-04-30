Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал, где будет лечиться глава кабмина
Премьер-министр 30 апреля сообщил о положительном тесте на COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Russian Government
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал 5-tv.ru, где будет проходить лечение Михаил Мишустин, заболевший новым коронавирусом.
«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей», — отметил представитель главы правительства РФ.
Беляков также рассказал, знал ли Михаил Мишустин о положительном результате теста, когда проводил заседание правительства. По словам пресс-секретаря, глава кабмина проинформировал Владимира Путина сразу же как только узнал о своем заболевании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и. о. главы правительства.
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