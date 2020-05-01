Врач московской клиники рассказала, какие пациенты с коронавирусом попадают в реанимацию

Стало известно, какие категории пациентов с коронавирусом попадают в реанимацию. Об этом в интервью для «Вечерней Москвы» рассказала врач одной из московских больниц, чье настоящее имя не названо.

Медик считает, что в данном случае нельзя говорить о какой-либо возрастной статистике. Однажды в реанимацию привезли 20-летнего пациента, однако встречались и пожилые люди.

«Могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше», — заявила доктор.

По словам реаниматолога, 80% пациентов еще до COVID-19 имели сопутствующие заболевания, такие как: ожирение, проблемы с сердцем и диабет.

Специалист подчеркнула, что в течение последнего месяца медикам удавалось излечить практически «безнадежных» пациентов.

«Их буквально приходилось возвращать с того света. <…> Но, к сожалению, таких историй не так много — хотелось бы больше», — сказала она.

По словам врача, персонал в ее медучреждении трудится в режиме нон-стоп уже почти на протяжении месяца и испытывает неимоверную моральную и физическую усталость.

Ранее 5-tv.ru писал — в Минздраве объяснили, что делать при бессимптомном течении коронавируса.

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