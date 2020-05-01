Минздрав: Число зараженных коронавирусом детей в России увеличивается
В ведомстве отметили, что 11 несовершеннолетних с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Два ребенка с коронавирусом скончались.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о росте числа детей с подтвержденным диагнозом коронавирус. По информации ведомства, в настоящий момент 11 несовершеннолетних, зараженных COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Два инфицированных ребенка уже умерли, несмотря на все усилия врачей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне старше 65 лет, беременные женщины, дети до трех лет, а также лица с хроническими заболеваниями обязательно должны ложиться в больницу при обнаружении у них коронавирусной инфекции. Госпитализации также подлежат люди, проживающие совместно с гражданами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями, если их невозможно отселить.
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