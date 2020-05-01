Минздрав: Число зараженных коронавирусом детей в России увеличивается

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о росте числа детей с подтвержденным диагнозом коронавирус. По информации ведомства, в настоящий момент 11 несовершеннолетних, зараженных COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Два инфицированных ребенка уже умерли, несмотря на все усилия врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне старше 65 лет, беременные женщины, дети до трех лет, а также лица с хроническими заболеваниями обязательно должны ложиться в больницу при обнаружении у них коронавирусной инфекции. Госпитализации также подлежат люди, проживающие совместно с гражданами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями, если их невозможно отселить.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112