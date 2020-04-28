Минздрав рекомендовал госпитализировать россиян с COVID-19, не входящих в группы риска, только при ряде обстоятельств.

Кому обязательно нужно ложиться в больницу при обнаружении коронавируса?

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россияне старше 65 лет, беременные женщины, дети до трех лет, а также лица с некоторыми хроническими заболеваниями обязательно должны ложиться в больницу при обнаружении у них коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

В рекомендациях ведомства уточняется, что обязательной госпитализации подлежат люди с симптомами ОРВИ вкупе с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и заболеваниями дыхательной системы. Наряду с беременными женщинами, детьми до трех лет и людьми старше 65-ти их должны класть в больницы даже при легком течении COVID-19.

Госпитализации также подлежат люди, проживающие совместно с гражданами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями, если их невозможно отселить. В данном случае тяжесть протекания болезни также не имеет значения.

Согласно рекомендациям Минздрава, других пациентов с положительным тестом на коронавирус нужно класть в больницы при ряде обстоятельств. Например, при частоте дыхательных движений 22 и больше в минуту или насыщении крови кислородом менее 93%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус у взрослых. Список препаратов стал больше на четыре пункта, увеличившись до 13. В рекомендации по COVID-19 также включили терапию гелий-кислородными газовыми смесями.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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