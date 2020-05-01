Охрана здоровья президента РФ — на максимально высоком уровне: Песков
Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, этому уделяется особое внимание после заражения Михаила Мишустина.
Фото: ТАСС / Дружинин Алексей
Охрана здоровья президента РФ находится на максимально высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и добавил, что после заражения премьер-министра Михаила Мишустина этому уделяется особое внимание.
О том, что у главы Кабинета министров РФ получен положительный результат на COVID-19, Михаил Мишустин рассказал 30 апреля во время онлайн-совещания с президентом.
По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, очное общение премьер-министра РФ в последнее время было максимально ограничено. Большинство встреч проходили в онлайн-формате.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всех контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус.
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