Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, этому уделяется особое внимание после заражения Михаила Мишустина.

Охрана здоровья президента РФ — на максимально высоком уровне: Песков

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Охрана здоровья президента РФ находится на максимально высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и добавил, что после заражения премьер-министра Михаила Мишустина этому уделяется особое внимание.

О том, что у главы Кабинета министров РФ получен положительный результат на COVID-19, Михаил Мишустин рассказал 30 апреля во время онлайн-совещания с президентом. 

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, очное общение премьер-министра РФ в последнее время было максимально ограничено. Большинство встреч проходили в онлайн-формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всех контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус.

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